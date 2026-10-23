У Києві організували додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метро. Графік

У Києві в п’ятницю, 23 жовтня, організовували додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метро на Південному мосту. Наразі частина "зеленої" гілки не працює через російську атаку напередодні.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Пасажирам варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Що відомо

"Щоб забезпечити додаткові можливості для перевезення пасажирів, 23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями "Почайна" та "Видубичі", – йдеться в повідомленні.

У КМДА додати, що електрички зупинятимуться на всіх проміжних станціях маршруту: "Райдужний", "Воскресенка", "Троєщина-2", "Микільська Слобідка", "Лівобережна", "Русанівка", "Дарниця" та "Березняки".

Орієнтовний графік додаткових рейсів на п’ятницю, 23 жовтня:

У напрямку від станції "Видубичі" до станції "Почайна":

17:00 – відправлення, 17:44 – прибуття;

17:53 – відправлення, 18:44 – прибуття;

18:55 – відправлення, 19:43 – прибуття;

19:58 – відправлення, 20:45 – прибуття.

У напрямку від станції "Почайна" до станції "Видубичі":

16:59 – відправлення, 17:45 – прибуття;

17:59 – відправлення, 18:44 – прибуття;

18:59 – відправлення, 19:46 – прибуття;

19:59 – відправлення, 20:42 – прибуття.

"Нагадуємо, що біля кожної станції міської електрички курсує наземний громадський транспорт", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.