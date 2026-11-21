У Києві в суботу, 21 листопада, оновили правила руху Південний мостом. Відтепер, з правого на лівий берег може їхати виключно громадський транспорт.

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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Водіям варто врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Що відомо

"Київ. Оновлення щодо руху транспорту Південним мостом. З правого на лівий берег рух дозволений виключно громадському транспорту з дотриманням дистанції", – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що з лівого на правий берег продовжують їхати вантажівки масою до 10 тонн, громадський транспорт масою до 18 тонн та легковий транспорт.

Як уточнили в пресслужбі КМДА, проїзд у цьому напрямку організують через вулиці Саперно-Слобідську. Таким чином, автобусне сполучення мостом забезпечать в обох напрямках.

Рух відновлюють після обмежень, запроваджених унаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю. З правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути 22, 22-ТЛ, 91.

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Що відомо

Російські загарбники в ніч на 20 листопада атакували Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та повідомляли про рух ракет у напрямку столиці. Пріоритетними цілями для ворога стали столичні мости через Дніпро, а також критична інфраструктура, є загиблі й постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. Він не працював починаючи з 3 листопада внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.

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