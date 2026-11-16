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У Києві на мосту Патона змінили час роботи реверсивної смуги. Усі подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
222
У Києві на мосту Патона змінили час роботи реверсивної смуги. Усі подробиці
У Києві розширено час роботи реверсивної смуги на мосту Патона

У Києві в понеділок, 16 листопада, було прийнято рішення щодо оновлення правил руху транспортом по мосту Патона. Вони стосуються роботи реверсної смуги.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції України. Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Що відомо

"Київ. Оновлення щодо руху транспорту мостом Патона. Розширено час роботи реверсивної смуги", – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в патрульні поліції, транспорт рухатиметься наступним чином:

  • 06:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий;
  • 16:00 до 24:00 – у напрямку з правого берега на лівий.
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У Києві на мосту Патона змінили час роботи реверсивної смуги. Усі подробиці

У Києві розширено час роботи реверсивної смуги на мосту Патона. Джерело: Патрульна поліція України

Додамо, також у Києві в понеділок, 16 листопада, починають поступово відновлювати рух тролейбусів і трамваїв. Електротранспорт зупиняли 3 листопада через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Нагадаємо, у Києві було прийнято рішення про запровадження реверсивного руху зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.

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