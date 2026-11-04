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У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух транспорту в напрямку Борщагівки: названо причину та терміни

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
195
У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух транспорту в напрямку Борщагівки: названо причину та терміни
Обмеження діятимуть орієнтовно 10 днів. Джерело: ukrinform

У Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку Борщагівки. Причиною стане прокладання резервної тепломережі на Теремках.

Обмеження діятимуть орієнтовно 10 днів на ділянці від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка. Про це повідомили в КМДА.

Де саме обмежать рух на Кільцевій дорозі

Тимчасові обмеження запроваджують на ділянці Кільцевої дороги в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка. Вони триватимуть орієнтовно 10 днів.

Для проїзду автомобілів облаштували об’їзну дорогу з двома смугами руху. Вона проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського.

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Водночас у напрямку Одеської площі транспорт рухатиметься без обмежень.

Навіщо прокладають резервну тепломережу

Роботи на Теремках мають підвищити енергостійкість столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителів мікрорайону в умовах постійної загрози обстрілів і пошкодження російськими військами об'єктів критичної інфраструктури в холодний період.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух транспорту в напрямку Борщагівки: названо причину та терміни

Карта. Джерело: КМДА

Як повідомляв OBOZ.UA, в  Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення. Водночас повністю замінити трамваї та тролейбуси вони не зможуть, тому містянам варто враховувати можливі затримки й довше очікування на зупинках.

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