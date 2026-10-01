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У Києві чоловік пограбував молодиків та погрожував їм зброєю через шум у під’їзді будинку. Подробиці та фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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У Києві чоловік пограбував молодиків та погрожував їм зброєю через шум у під’їзді будинку. Подробиці та фото
Поліцейські затримали підозрюваного

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який за інформацією слідства, пограбував молодиків у під’їзді житлового комплексу. Крім того, він погрожував їм зброєю.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них надійшло повідомлення від 22-річного чоловіка, який повідомив, що у під’їзді багатоповерхівки по проспекту Соборності мешканець будинку відібрав у нього гроші та погрожує зброєю. Поліцейські оперативно прибули на місце затримали зловмисника.

Слідчі встановили, що 45-річний чоловік, невдоволений тим, що двоє молодиків шуміли у під’їзді, вийшов до них та почав вимагати залишити будинок. Під час словесного конфлікту він відібрав у одного з юнаків гаманець та забрав із нього 6 тисяч гривень.

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У Києві чоловік пограбував молодиків та погрожував їм зброєю через шум у під’їзді будинку. Подробиці та фото

Чоловік пограбував молодиків та погрожував їм зброєю

Джерело: Поліція Києва

"Коли ж побачив, що потерпілий телефонує до поліції, зловмисник виніс зі своєї квартири страйкбольний автомат та почав погрожувати ним", – додали в пресслужбі.

За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

У Києві чоловік пограбував молодиків та погрожував їм зброєю через шум у під’їзді будинку. Подробиці та фото

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, скоїли розбійний напад на ді-джея. Зловмисники жорстоко побили потерпілого, забрали цінне майно та залишили його зв’язаним на березі річки.

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