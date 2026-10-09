У Києві через відсутність напруги зупинили рух частини громадського транспорту: що відомо

На правому березі у трьох районах Києва в п’ятницю, 9 жовтня, через відсутність напруги в енергосистемі, тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту. У частині міста не діють графіки відключень електроенегрії.

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Пасажирам краще заздалегідь обирати маршрути. Про це повідомили в пресслужбі КП "Київпастранс".

Що відомо

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Крім того, в соцмережах повідомили, що столичне метро знов знеструмлене. Нібито поїзди припинили рух по "зеленій" гілці на правий берег від Осокорків.

Згодом в пресслужбі КМДА наголосили, що інформація про зупинку "зеленої" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності.

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"Поширювана у соцмережах інформація про нібито зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро не відповідає дійсності. Наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро. В інший час поїзди курсують у звичному режимі", – додали в пресслужбі.

Варто додати, що раніше у ДТЕК поінформували, що за командою Укренерго застосовані екстрені відключення на правому березі Києва та Бучанському і Вишгородському районах Київської області. На лівому березі Києва та в інших районах Київської області графіки продовжують застосовуватись.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у деяких регіонах України 9 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:59 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені.