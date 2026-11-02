У Києві через відсутність напруги тимчасово призупинено рух частини електротранспорту: що відомо

Вранці понеділка, 2 листопада, у Києві через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на окремих маршрутах. Зокрема, не курсує швидкісний трамвай на Борщагівській лінії, а також транспорт на низці проспектів і вулиць столиці.

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Про це повідомили в пресслужбі КП "Київпастранс". Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Що відомо

Так, за інформацією "Київпастранс" через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово не курсує електротранспорт на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Також рух призупинено на проспектах Відрадному та Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській і Стеценка, а також біля станції метро "Шулявська".

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", – наголосили у пресслужбі станом на 07:43.

Уже о 08:13 у "Київпастранс" додали, що через відсутність електропостачання у столиці тимчасово призупинено рух фунікулера.

"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", – зазначається у повідомленні.

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Варто зазначити, що вранці у Києві та Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – повідомили у ДТЕК.

Як повідомляв OBOZ.UA, у перший понеділок листопада в частині областей України вимушено діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обсяг буде становити (для всіх категорій споживачів) від 1,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності будуть застосовані з 06:00 до 23:59.

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