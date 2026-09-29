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У Києві через російські обстріли можливі тимчасові перебої з оплатою проїзду: коли полагодять

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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У Києві через російські обстріли можливі тимчасові перебої з оплатою проїзду: коли полагодять
В Києві сталися обмеження в роботі сервісів оплати проїзду
Джерело: КМДА

У Києві відсьогодні, 29 вересня, оголошені тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду. Через атаки країни-агресорки РФ на дата-центри фахівці проводитимуть технічні роботи, які розпочнуться вже з 22:00 сьогоднішнього вечора.

Роботи триватимуть "орієнтовно до першої половини 30 вересня". Про це попередила міська держадміністрація столиці.

У період проведення технічних робіт можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовуються для оплати проїзду в громадському транспорті, попереджають в КМДА.

За можливості киян просять надавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою (або завчасно придбати необхідну кількість поїздок).

"Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів", – попередила міська влада.

Російські обстріли

Нагадаємо, що країна-терористка РФ протягом 28 вересня продовжувала завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі; також було пошкоджено 22 об’єкти.

А 29 вересня російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київ. Ворог вдарив по столиці балістикою, крім якої на місто також летіли "Циркони". Пролунала серія вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки постраждала одна людина.

Загалом в Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.

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