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У Києві через перекриття Північного моста утворились багатокілометрові затори. Відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 5,0 т.
У Києві через перекриття Північного моста утворились багатокілометрові затори. Відео
У Києві через перекриття Північного моста утворились затори

У Києві вранці суботи, 3 жовтня, було перекрито рух Північним мостом після удару дроном по цьому шляхопроводу. Внаслідок цього на дорогах, зокрема проспектах Шухевича та Бандери, утворились великі затори.

Про це повідомили в соціальних мережах. Водіям краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

Так, о 6:57 міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання російського дрону в Північний міст. Згодом, він поінформував про перекриття руху шляхопроводом.

У Києві через перекриття Північного моста утворились багатокілометрові затори. Відео

У Києві через перекриття Північного моста утворились затори. Джерело: Скриншот із відео

У Києві через перекриття Північного моста утворились багатокілометрові затори. Відео

У Києві через перекриття Північного моста утворились затори. Джерело: Скриншот із відео

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Після цього у соцмережах опублікували відео із масштабними заторами на проспекті Романа Шухевича від Деснянського району у бік Північного мосту. А також на проспекті Степана Бандери з Почайни у бік Троєщини.

Варто додати, що станом на 8:30 рух іншими мостами, окрім Південного, відбувається без перешкод – зокрема Дарницький шляхопровід вільний від заторів.

Нагадаємо, Росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 2 жовтня, через російські атаки було обмежено рух мостами через річку Дніпро. Внаслідок цього утворились численні затори.

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