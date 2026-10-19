У Києві через обстріл змінили роботу метро, закрито кілька станцій: як їздять потяги

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ще за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай висуває територіальні претензії до Росії. Інтерв’ю з КулебоюЩе за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай висуває територіальні претензії до Росії. Інтерв’ю з КулебоюСкільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWНацбанк випустив нові 5 грнНацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайні"Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди""Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди"Ворог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждаліВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждаліІлюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаармія Росії втратиСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу

У Києві через обстріл змінили роботу метро, закрито кілька станцій: як їздять потяги

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 507
У Києві через обстріл змінили роботу метро, закрито кілька станцій: як їздять потяги
У Києві через обстріл змінили роботу метро. Джерело: Вікіпедія

Внаслідок терористичної атаки РФ у Києві в понеділок, 19 жовтня, було змінено рух транспорту. Через удар балістикою тимчасово закрито дві станції метрополітену.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Пасажирам варто заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

"Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Вранці рух поїздів розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку", – йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Про відновлення роботи усієї "червоної" лінії буде повідомлено додатково.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 69
Хмарно, дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня
icon 69
Хмарно, дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,2 т.
Підтримка та розвиток: у Києві відбулись "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео
icon 1,2 т.
Підтримка та розвиток: у Києві відбулись "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 735
Місцями дощ та потеплішає: детальний прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня
icon 735
Місцями дощ та потеплішає: детальний прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня

Також, через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118. Як зазначили в міській владі, це дозволить забезпечити додаткові можливості для перевезення пасажирів і покращити сполучення між районами міста.

На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

  • 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";
  • 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Також на маршрут № 118 додадуть 2 автобуси.

"Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на станції метро "Дарниця", – наголосили в КМДА.

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю ввечері, 18 жовтня, Росія знову атакувала Україну різними видами озброєння. Зокрема, у Києві стало відомо про обстріл балістикою.

Схожі теми
Обстріли КиєваРосійські обстрілиНовини Києва та Київської областіметро
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись