У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостів

Росія в ніч на 22 жовтня знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста, утворився транспортний колапс.

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Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба КМДА. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, у ніч на 22 жовтня Росія знову завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок терористичної атаки , як повідомив міський голова Віталій Кличко, була пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Згодом в КМДА поінформували, що на "зеленій" лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії буде забезпечено наявними рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені.

Через це вже виник транспортний колапс на лівому березі Києва. Як повідомили в медіа, на зупинках наземного громадського транспорту утворились великі черги, зокрема на Харківському масиві, також суттєво ускладнено рух авто на правий берег, є затори.

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Згодом в КМДА повідомили, що в Києві посилили роботу автобусних маршрутів № №22, 91. Рішення прийнято через тимчасові зміни в роботі "зеленої" лінії метрополітену:

на автобусному маршруті № 22 загальну кількість рухомого складу збільшать із 10 до 12 автобусів. Із них 5 автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". Це зменшить навантаження на цій ділянці маршруту.

загальну кількість рухомого складу збільшать із 10 до 12 автобусів. Із них 5 автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". Це зменшить навантаження на цій ділянці маршруту. на автобусному маршруті № 91 кількість автобусів збільшать із 3 до 5.

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Крім того, за інформацією патрульної поліції, рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.