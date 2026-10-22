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У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостів

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостів
У Києві змінено роботу метро та частково перекрито Південний міст

Росія в ніч на 22 жовтня знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста, утворився транспортний колапс.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба КМДА. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, у ніч на 22 жовтня Росія знову завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок терористичної атаки , як повідомив міський голова Віталій Кличко, була пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Згодом в КМДА поінформували, що на "зеленій" лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

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Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії буде забезпечено наявними рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені.

Через це вже виник транспортний колапс на лівому березі Києва. Як повідомили в медіа, на зупинках наземного громадського транспорту утворились великі черги, зокрема на Харківському масиві, також суттєво ускладнено рух авто на правий берег, є затори.

Згодом в КМДА повідомили, що в Києві посилили роботу автобусних маршрутів № №22, 91. Рішення прийнято через тимчасові зміни в роботі "зеленої" лінії метрополітену:

  • на автобусному маршруті № 22 загальну кількість рухомого складу збільшать із 10 до 12 автобусів. Із них 5 автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". Це зменшить навантаження на цій ділянці маршруту.
  • на автобусному маршруті № 91 кількість автобусів збільшать із 3 до 5.

Крім того, за інформацією патрульної поліції, рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.

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