У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: перекрито Південний міст, утворились затори. Фото та відео

Країна-терористка РФ уночі вівторка, 27 жовтня, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та перекрито рух на Південному мості, що спричинило транспортний колапс.

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Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, у ніч на 27 жовтня Росія знову завдала комбінованого удару по Києву, зокрема по транспортній інфраструктурі. Внаслідок терористичної атаки, як повідомив міський голова Віталій Кличко, була пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Обстріл призвів до того, що рух же поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на "зеленій" гілці метро тимчасово призупинений, а також був повністю закритий Південний міст, що спричинило транспортний колапс.

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На дорогах утворились численні затори з лівого на правий берег Києва, а на зупинках зібрались великі черги. Мер столиці повідомив, що місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву балістичним ракетами, пролунала серія вибухів. Відомо про влучання у Південній міст біля станції метро та гуртожитку.