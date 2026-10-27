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У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: перекрито Південний міст, утворились затори. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
42
У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: перекрито Південний міст, утворились затори. Фото та відео
Київ скували затори

Країна-терористка РФ уночі вівторка, 27 жовтня, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та перекрито рух на Південному мості, що спричинило транспортний колапс.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, у ніч на 27 жовтня Росія знову завдала комбінованого удару по Києву, зокрема по транспортній інфраструктурі. Внаслідок терористичної атаки, як повідомив міський голова Віталій Кличко, була пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: перекрито Південний міст, утворились затори. Фото та відео

Наслідки атаки РФ по Києву. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7988

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У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: перекрито Південний міст, утворились затори. Фото та відео

Наслідки атаки РФ по Києву. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7988

Обстріл призвів до того, що рух же поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на "зеленій" гілці метро тимчасово призупинений, а також був повністю закритий Південний міст, що спричинило транспортний колапс.

У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: перекрито Південний міст, утворились затори. Фото та відео

Транспортний колапс у Києві. Джерело: Соцмережі

На дорогах утворились численні затори з лівого на правий берег Києва, а на зупинках зібрались великі черги. Мер столиці повідомив, що місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву балістичним ракетами, пролунала серія вибухів. Відомо про влучання у Південній міст біля станції метро та гуртожитку.

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