Країна-терористка РФ уніч на вівторок, 17 листопада, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки перекрито Північний та Південний мости, виникли численні затори з лівого на правий берег міста.

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Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, у Києві у вівторок, 17 листопада, після нічної атаки терористичної атаки РФ тимчасово повністю перекрили рух транспорту на Південному та Північному мостах. Це одразу спровокувало велику кількість заторів з лівого на правий берег.

Крім того, на інших мостах та під’їздах до них утворились численні тягучки. Також на трафік впливають погодні умови та ДТП на дорогах. Також стоять вулиці Миропільська, Братиславська, Воскресенський проспект і Райдужний масив.

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Варто додати, що рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Як повідомляв OBOZ.UA, кияни тепер можуть отримувати інформацію про відключення електроенергії та стан електропостачання за допомогою урядової гарячої лінії "Струм". Для цього потрібно зателефонувати за номером 1549.

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