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У КМДА розповіли, про стан енергетики, водопостачання та опалення в Києві після обстрілів

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
192
У КМДА розповіли, про стан енергетики, водопостачання та опалення в Києві після обстрілів
У КМДА розповіли, про стан енергетики, водопостачання та опалення в Києв. Джерело: КМДА

У Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.

Про це під час брифінгу розповів в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Крім того, місто продовжує підключення житлових будинків до тепла.

Що відомо

Так, за словами посадовця, Київ стабілізував ситуацію після масованих ударів по енергетиці. Воду після перебоїв вдалося відновити завдяки резервному живленню – для систем водопостачання вже встановили 104 генератори та збудували 16 МВт додаткової генерації.

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Водночас повністю перевести водопостачання на генератори неможливо. Зазначається, що потужність багатьох об'єктів потребує окремої енергетичної інфраструктури. Її будівництво планують завершити до кінця року.

Крім того, Пантелеєв прокоментував початок опалювального сезону для житлових будинків Києва. За його словами, на повний запуск системи в місті орієнтовно потрібно 10 днів.

Тепло запускають одночасно в усіх районах столиці. Водночас роботи зі створення резервної системи теплопостачання тривають на 13 об’єктах – сім реалізує Київ, ще шість є проєктами Агентства відновлення. Передбачається встановлення котлів, насосного обладнання та прокладання нових інженерних мереж. Завершити роботи планують до кінця року.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

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