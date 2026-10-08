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У кількох районах Києва зафіксували проблеми з водопостачанням: що відомо

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
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У кількох районах Києва зафіксували проблеми з водопостачанням. Джерело: Freepik

У Києві в четвер, 8 жовтня, на правому березі міста зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення постачання води.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. У столиці також введено аварійні відключення світла.

Що відомо

"На правому березі Києва знижений тиск у водопровідній мережі: фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, у зв’язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів столиці. Через це наразі спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

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У пресслужбі додали, що в деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об’єктів.

Що передувало

В Україні 8 жовтня у частині регіонів знову запроваджені погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися з 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.

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