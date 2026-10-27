У Чорнобильській зоні знайшли рідкісний гриб-баран: схожий на мереживо або пишні кучері. Подробиці та фото

У Чорнобильській зоні відчуження виявили рідкісний гриб, який ще називають грибом-бараном або грибною капустою. Він внесений до Червоної книги України.

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Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. В нашій країні він трапляється на Поліссі та в західних областях.

Що відомо

"На території Чорнобильського заповідника (Розсохівське ПНДВ) наші фахівці виявили листочню кучеряву – рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий". Ця знахідка – не просто цікаве спостереження. Вона ще раз нагадує, наскільки важливою є систематична наукова робота", – йдеться в повідмоленні.

Як зазначили фахівці Заповідника, листочню кучеряву також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою. Замість звичної шапинки – у нього кулясте плодове тіло з численних хвилястих, розгалужених лопатей. Воно нагадує мереживо, пишні кучері або головку цвітної капусти.

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Саме плодове тіло може сягати 30-40 см у діаметрі, а вага великих екземплярів – кількох кілограмів. Найчастіше гриб росте біля старих сосен, розвиваючись на коренях і спричиняючи кореневу гниль.

Як повідомляв OBOZ.UA, у лісах Львівщини помітили незвичайний гриб, який нагадує маленьку зірку або об'єкт інопланетного походження. Це зірковик, який спочатку розвивається під землею у формі світлої кульки, а згодом розкривається, утворюючи кілька загострених променів.

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