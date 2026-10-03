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Туман та нічні заморозки: прогноз погоди по Київщині на 4 жовтня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Туман та нічні заморозки: прогноз погоди по Київщині на 4 жовтня
У регіоні вночі та вранці очікується туман

У Київській області в неділю, 4 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі та вранці очікується туман. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +19°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 4 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С, вдень 14-19°С тепла; у Києві вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

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Туман та нічні заморозки: прогноз погоди по Київщині на 4 жовтня

Прогноз погоди по Київщині на 4 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Без опадів.

Туман та нічні заморозки: прогноз погоди по Київщині на 4 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 4 жовтня. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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