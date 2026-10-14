Цього року ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 атакували майже 50 ракет та дронів: Кличко розповів депутатам, у яких умовах Київ готується до зими

Попри постійні атаки Росії та тиск з боку центральної влади по критичній інфраструктурі Києва, столиця активно готується до опалювального сезону. Зокрема, закуповується необхідне обладнання.

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Про це мер столиці повідомив під час виступу в українському парламенті. Місто підготувало майже 700 генераторів різної потужності для обʼєктів тепло- і водопостачання

Що відомо

"Виступив у Верховній Раді, куди запросили розповісти про підготовку Києва до зими. Наголосив, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає "співпраця" в їх розумінні", – написав Кличко.

Мер нагадав, що Київ функціонує в складних воєнних умовах, під постійними російськими атаками. Посиленні ворожі удари, які продовжують руйнувати єдину енергосистему України впливають на систему водопостачання в столиці, на роботу електротранспорту та інших сервісів.

У 2022 році по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, в 2023 – 7, в 2024 – нуль, в 2025 – 19. А вже нинішнього року – вже майже 50 ракет та дронів.

"А цього року готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з Планом стійкості. – З брехливою кампанією, що Київ, нібито, не працює і нічого не робить. З блокуванням коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації. І не тільки в столиці. Така ситуація в багатьох громадах, де зупинка платежів, фактично, вбиває міське господарство. І при цьому чуємо цинічні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону. Який ще навіть не розпочався", – наголосив Кличко.

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За словами очільника КМДА, за час повномасштабної війни столиця активно нарощувала резервні джерела:

Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для обʼєктів тепло- і водопостачання. 70 мобільних пересувних котелень;

вже збудовані 3 дизельних електростанції та резервний водозабір;

наразі "Київводоканал" має 103 генератори. І підприємство очікує ще генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном;

придбано понад 6 тисяч одиниць обладнання – генератори, інвертори, батареї – закуплені для житлового фонду заміськими програмами енергостійкості. Усі заклади освіти мають генератори різної потужності, зокрема 285 – великої потужності;

столичні лікарні забезпечені резервними джерелами, і сьогодні мають 480 генераторів. У 15 лікарнях – власні свердловини, ще 6 будують. 11 медзакладів – з автономним теплопостачанням від власних котелень. До кінця року таке опалення матиме 21 лікарня.

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"Тобто, Київ працює, відновлює, ремонтує, забезпечує функціонування міста. В умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів. В умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить місто. При цьому з усіх марафонових прасок тільки й чути: то те в Києві не так, то те погано зробили. Ніби ми досі живемо в 2019-му. Можна що завгодно говорити, вішати на Кличка хоч третю світову. Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист обʼєктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли?", – запитав Кличко.

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Окремо мер відзначив проблеми, які виникли через заморожування платежів та ситуацію із місцевим самоврядуванням.

"Скажу як глава Асоціації міст України. Хтось там розповідає, як підготувалися інші міста: мовляв, на відміну, від Києва. Це неправда! І сьогодні в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, заморозивши платежі. Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити – і не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за надуманими причинами. Висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами. Чому парламент не говорить про це?! Київ – серце держави, яку намагається знищити ворог. Але не менш страшні політикани всередині країни. Які її теж, фактично, нищать", – резюмував Кличко.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні 14 жовтня у частині регіонів продовжуються відключення електроенергії. Утім, не всім вимикають світло за графіками – у деяких районах Києва, де російський обстріл зачепив усі три ТЕЦ, з самого ранку був застосований аварійний (екстрений) режим і виникли проблеми з водою.