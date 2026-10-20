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Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди по Київщині на 21 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди по Київщині на 21 жовтня
В регіоні прогнозують невеликий дощ. Джерело: Pixabay

У Київській області у вівторок, 20 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 21 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями, по області місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі 9-11°С тепла, вдень 13-15°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

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Прогноз погоди в Києві на 21 жовтня. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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