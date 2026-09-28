У Київській області в понеділок, 28 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +20°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 28 вересня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вдень 15-20°С; у Києві вдень 18-20°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +17°С… +19°С; Миронівка +18°С… +20°С; Фастів +17°С… +19°С; Яготин +18°С… +20°С; Баришівка +18°С… +20°С; Бориспіль +18°С… +20°С та Вишгород +16°С… +18°С.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві очікується ясна погода, хоча у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

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