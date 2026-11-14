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Тепло повернеться: прогноз погоди для Києва на області на наступні п’ять діб

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
129
Тепло повернеться: прогноз погоди для Києва на області на наступні п’ять діб
Тепло повернеться

У Київській області протягом наступних 5 діб синоптики прогнозують різноманітну погоду як за розподілом дощів, так і температури. Зокрема, в середині наступного тижня повітря прогріється до +12°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Останній місяць осені нас ще здивує погодою.

Що розповіли синоптики

"14 -18 листопада на Київщині та в місті Києві прогнозуємо різноманітну погоду як за розподілом дощів, так і температури. Проте, зважаючи на календар, ще розраховуємо на теплу погоду", – йдеться в повідомленні.

Так, за прогнозом синоптиків, 14 листопада вночі атмосферний фронт зумовить дощ, вдень вже без опадів. Надалі тиск стрімко зростатиме, тому 15-16 листопада в полі високого тиску опадів не прогнозують. Вже 17-18 листопада знову дощитиме за рахунок ще одного фронту із заходу.

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Тепло повернеться: прогноз погоди для Києва на області на наступні п’ять діб

Прогноз погоди в Києві на п’ять діб. Джерело: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі уточнили, що зазнаватиме коливань і температура. Як завжди це буде відчутніше по області. За рахунок хмар вночі переважатиме плюсова, лише 15-16 листопада при проясненнях чекаємо невеликий мороз. Максимальна вдень матиме приємну тенденцію до підвищення (від 2-6°С тепла до 4-8°С), а 18 листопада до 7-12°С.

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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