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Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області на початку листопада

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
198
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області на початку листопада
Очікується погода, яка характерна для пізньої осені

У Київській області 31 жовтня – 4 листопада очікується погода, яка характерна для пізньої осені. Завдяки високому тиску опади в регіоні не очікуються.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Температура повітря продовжить поступово знижуватись.

Що розповіли синоптики

"31 жовтня – 4 листопада на Київщині та в місті Києві у повітряних просторах повільно відбуватиметься перебудова погодних процесів на характерні для пізньої осені", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили синоптики, тривалий час столичний регіону перебував під впливом теплого вологого повітря з південних напрямків. Тепер над Західною Європою формується антициклон, який спричинить поширення холодного повітря з північних країв.

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Прогноз погоди в Києві на 5 діб. Джерело: Укргідрометцентр

Отже, впродовж наступної п’ятиденки в полі високого тиску опади не очікуються, лише 31 жовтня ще місцями можуть бути залишки невеликого дощу від південної циклонічності.

На температуру повітря впливатимуть хмари та прояснення, але вона матиме тенденцію до поступового зниження, відчутнішого по області, особливо вночі.

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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