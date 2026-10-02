Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 3 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачують

Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 3 жовтня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 768
Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 3 жовтня
Уночі очікуються заморозки. Джерело: Pixabay

У Київській області в суботу, 3 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі очікуються заморозки. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +19°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 3 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6°С тепла, вдень 14-19°С тепла; у Києві вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 3-4 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С. Такі погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 2,9 т.
Сердючка на "банані", сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві
icon 2,9 т.
Сердючка на "банані", сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 7,3 т.
Південний міст повністю закритий: у Києві виник транспортний колапс через російські обстріли. Подробиці, фото та відео
icon 7,3 т.
Південний міст повністю закритий: у Києві виник транспортний колапс через російські обстріли. Подробиці, фото та відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,5 т.
Бабине літо триває: детальний прогноз погоди по Київщині на 2 жовтня
icon 1,5 т.
Бабине літо триває: детальний прогноз погоди по Київщині на 2 жовтня
Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 3 жовтня

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 3 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 3 жовтня. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

Схожі теми
Погода в КиєвіНовини Києва та Київської областіпогодаУкргідрометцентр
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись