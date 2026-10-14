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Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 15 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 57
Синоптики попередили про заморозки: прогноз погоди по Київщині на 15 жовтня
Синоптики опадів не прогнозують

У Київській області в четвер, 15 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вночі заморозки, а вдень повітря в регіоні максимально прогріється до +15°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 15 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С; вдень 10-15°С тепла; у Києві вночі 4-6°С тепла, вдень 11-13°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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Джерело: Синоптик

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