Світло та вентиляція: у Києві з’явилось перше мобільне укриття біля зупинки транспорту. Фото та відео
У Шевченківському районі Києва почали облаштовувати перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Воно працюватиме цілодобово, а в середині буде вентиляція та світло.
Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу.
Що відомо
Так, у столиці на Берестейському проспекті, поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного", почали облаштовувати перше мобільне укриття. Наразі вже зібрано його корпус, а в середині проводяться остаточні роботи.
Об’єкт тимчасового цивільного захисту матиме світло, у ньому буде вентиляція, а працюватиме він – цілодобово. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного.
Для захисту людей укриття обладнано двома входами з тамбурами, металевими дверима та захисними блоками біля кожного входу.
Як повідомляв OBOZ.UA, під час колегії КМДА було розглянуто питання щодо облаштування мобільних укриттів у Києві. Главам районів міста було доручено визначити пріоритетність у використанні коштів для зведення таких об’єктів цивільного захисту.
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