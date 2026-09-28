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Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Руслана Стовпяка. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 554
Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Руслана Стовпяка. Фото
Руслан Стовпяк. Вічна пам'ять і слава Герою

Внаслідок ДТП загинув військовий з села Червона Слобода Київської області Руслан Стовпяк. Життя воїна обірвалось 22 вересня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив макарівський селищний голова Вадим Токар.

Сумна звістка

"22 вересня 2026 року, внаслідок ДТП, загинув мешканець Червоної Слободи, солдат Руслан Петрович Стовпяк", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 4 грудня 1996 року. Мешкав у селі Червона Слобода на Макарівщині. У листопаді 2024 року став на захист територіальної цілісності та незалежності України, служив вогнеметником.

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Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Руслана Стовпяка. Фото

Руслан Стовпяк. Вічна пам'ять і слава Герою.

Джерело: https://t.me/vadimtokar/13065

Воїн з честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. На нього з перемогою чекали рідні та близькі.

"Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України", – додав Токар.

Герої війни в Україні

Стало відомо про смерть військового з Фастова Київської області Олександра Котика. Серце мужнього захисника України зупинилось 3 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, від отриманого поранення у лікарні помер військовий з Бучі Київської області 25-річний Олександр Кальчик. Життя хороброго українця обірвалось 21 серпня 2026 року.

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