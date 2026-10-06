Сумна звістка: стало відомо про смерть військового з Київщини Дениса Петренка. Фото

На Чернігівщині помер військовий з Білоцерківського району Київської області, молодший сержант Денис Петренко. Життя захисника України обірвалося 2 жовтня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – помер наш земляк, молодший сержант Денис Петренко (1982 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був командиром відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу ракетно-артилерійського озброєння ремонтної роти однієї з військових частин. На жаль, він помер 2 жовтня 2026 року в місті Мена Чернігівської області.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

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