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Сумна звістка: стало відомо про смерть військового з Київщини Дениса Петренка. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
Сумна звістка: стало відомо про смерть військового з Київщини Дениса Петренка. Фото
Денис Петренко. Вічна пам'ять і слава Герою

На Чернігівщині помер військовий з Білоцерківського району Київської області, молодший сержант Денис Петренко. Життя захисника України обірвалося 2 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – помер наш земляк, молодший сержант Денис Петренко (1982 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був командиром відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу ракетно-артилерійського озброєння ремонтної роти однієї з військових частин. На жаль, він помер 2 жовтня 2026 року в місті Мена Чернігівської області.

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Сумна звістка: стало відомо про смерть військового з Київщини Дениса Петренка. Фото

Денис Петренко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/25994

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.

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