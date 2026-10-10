Сумна звістка: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Ягодкін. Фото

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Дмитро Ягодкін. Життя захисника України обірвалося 29 вересня 2026 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Сумна звістка

"Знову біль від непоправного... Солдат Дмитро Ягодкін, марксмен мотопіхотного відділення, загинув 29 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області. Щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Миколайовича", – йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання із захисником України відбудеться в суботу, 10 жовтня, о 10:15 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування о 10:45 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22А).

Поховають воїна на Алеї Слави (вул. Олега Онікієнка, 136).

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Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.

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