У Києві протягом кількох найближчих днів можуть прийняти рішення про відкриття руху приватного транспорту Південним мостом із правого на лівий берег. Наразі так можуть їхати тільки спеціальний та громадський транспорти.

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Про це тимчасово виконуючий обов’язки начальника КМВА Андрій Ткачов повідомив у телеефірі, передають медіа. Шляхопровід вже неодноразово перебував під ворожими атаками.

Що відомо

"Рух по Південному мосту з лівого на правий берег відкритий, з правого на лівий берег поки що відкритий лише для громадського транспорту. Ми ще придивляємось, вивчаємо, як поводиться міст і, можливо, приймемо рішення сьогодні-завтра щодо запуску і автомобільного приватного транспорту з правого на лівий берег через Південний міст", – сказав Ткачов.

Він нагадав, що наразі дозволено рух в обидва боки цим шляхопроводом дозволений лише для громадського та спеціального транспорту, зокрема екстрених служб і комунальників, залучених до ліквідації наслідків російських ударів.

А з лівого на правий берег продовжують їхати вантажівки масою до 10 тонн, громадський транспорт масою до 18 тонн та легковий транспорт.

Що відомо

Російські загарбники в ніч на 20 листопада атакували Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та повідомляли про рух ракет у напрямку столиці. Пріоритетними цілями для ворога стали столичні мости через Дніпро, а також критична інфраструктура, є загиблі й постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. Він не працював починаючи з 3 листопада внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.