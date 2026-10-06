Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиці"Чорна смерть": що відомо про спалах чуми в Росії, як передається хвороба та чи піддається вона лікуванню"Чорна смерть": що відомо про спалах чуми в Росії, як передається хвороба та чи піддається вона лікуваннюОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. ФотоОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. ФотоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоВід лідерів до боротьби за виживання. Що пішло не так у матчі збірної України проти УгорщиниВід лідерів до боротьби за виживання. Що пішло не так у матчі збірної України проти УгорщиниВчені виявили дивну фізичну ознаку симпатіїВчені виявили дивну фізичну ознаку симпатіїПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео
На Київщині похилились дерева та утворили тунель

У Київській області в лісі помітили незвичайну ділянку, де дерева утворили своєрідний природний тунель. На невеликій галявині молоді берези навколо зігнулися до центру, сформувавши арку із стовбурів.

Відповідне відео в соцмережі tiktok опублікувала користувачка ecobar_online. Точне місце, де було виявлено "аномалію", не повідомляється.

Що відомо

Так, так, під час прогулянки лісом у Київській області користувачка помітила незвичайну ділянку, де молоді берези утворили своєрідний природний тунель. Дерева навколо зігнулися до центру, сформувавши справжню арку з тонких стовбурів.

Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео

На Київщині похилились дерева та утворили тунель. Джерело: tiktok.com/@ecobar_online

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 2,7 т.
Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа
icon 2,7 т.
Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,7 т.
Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Анатолій Петровський. Фото
icon 1,7 т.
Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Анатолій Петровський. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,0 т.
Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 6 жовтня
icon 1,0 т.
Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 6 жовтня

Як зазначили користувачі соцмережі, однією з причин такої "аномалії", може буте те, берези похилились через тривалу завантаженість від ожеледі або товстого шару снігу.

Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео

На Київщині похилились дерева та утворили тунель. Джерело: tiktok.com/@ecobar_online

Нагадаємо, одним із постійних мешканці Чорнобильської зони є сірий журавель. Ці величні птахи є одними з найвідданіших – вони створюють пари на все життя і разом виховують потомство.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорнобильській зоні відчуження мешкає один з найбільших представників хижих птахів Євразії. Орлана-білохвоста, а йдеться саме про нього, вдалось сфотографувати зблизька – його помітили на металевому відбійнику край дороги.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіЕкологія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись