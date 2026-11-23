У Київській області у вівторок, 24 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями сніг. Повітря в регіоні максимально прогріється до +5°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 24 листопада по території Київщини. Хмарно. Невеликий сніг, по області вночі місцями. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області вночі та вдень від 3°С морозу до 2°С тепла; у Києві вночі 0-2°С морозу, вдень 0-2°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який посилиться ближче до вечора.

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