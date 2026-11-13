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Скільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількість

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,3 т.
Скільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількість
Мер розповів, скільки будинків у Києві залишаються без опалення. Джерело: КМДА

У Києві станом п’ятницю, 13 листопада, тепло з’явилось вже в 99% комунальних багатоквартирних будинків. ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками їх керівників.

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Офіційно опалювальний сезон у місті стартував 16 жовтня.

Що відомо

"До теплопостачання в Києві (станом на 13 листопада. – Ред.) підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків. За винятком локальних випадків, де виникли аварії на тепломережах. Їх усувають", – уточнив Кличко.

Мер додав, будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками. Крім того, до тепла вже підключили 96% закладів соціальної сфери за заявками їх керівників.

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"Ворог продовжує постійними обстрілами руйнувати єдину енергосистему України – і генерацію, і передачу електрики по всій країні. У столиці, як і в багатьох інших містах, щодня "Укренерго" запроваджує екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби – ремонтують пошкоджені ворогом об’єкти, щоб забезпечити функціонування міста, надання необхідних сервісів мешканцям", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, рахунки за опалення можуть суттєво вичерпати ваш домашній бюджет. Однак, вам не потрібно мерзнути, щоб зменшити витрати. Просто відповідно відрегулюйте температуру в кожній кімнаті. Просте правило 21-18-16 допоможе вам використовувати менше енергії, не жертвуючи щоденним комфортом.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в понеділок, 2 листопада, до тепла почали підключати житлові будинки. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

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