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Сердючка на "банані", сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read3 хв
icon 2,9 т.
Сердючка на "банані", сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві
Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

У Києві в п’ятницю, 2 жовтня, після ворожих атак по Південному мосту, було обмежено рух одразу на кількох шляхопроводах. Мешканці столиці одразу з гумором відреагували на таке вимушене рішення влади, згенерувавши велику кількість мемів.

Відповідні знімки було опубліковано в соцмережах. Навіть важкі часи не можуть впливати на почуття гумору містян.

Що відомо

Так, з самого ранку у столиці було обмежено рух одразу кількома мостами через річку Дніпро, а одним з них – повністю перекрито – Південним. Таке рішення було прийнято владою на тлі постійних російських атаки по інфраструктурі міста, зокрема шляхопроводам.

Зі свого боку містяни із гумором віднеслись до таких незручностей, згенерувавши велику кількість мемів. Основою для деяких з них стало фото, зроблене 5 жовтня 2025 року – на ньому зафіксовано, як по Дніпру переправляють дебаркадер із трьохповерховим будинком.

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Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

На опублікованих мемах – від переїзду цілих багатоповерхівок на правий берег – до нових послуг таксі, зокрема, за допомогою річкових плавзасобів.

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

"Лівий берег переїжджає на Правий", "Ніхто нікуди не переїжджає" (велика кількість дебаркадерів, зокрема із вбудованими магазинами), "Транспортна інфраструктура 2026" (із Сердючкою на "Банані"). Або переправлення з одного берега на інший за допомогою сапів.

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві. Джерело: Соцмережі

Дехто, користуючись запитами, навіть виставив на продаж автомобіль-амфібію відомого колись заводу-виробника машин марки ЛУАЗ (Луцький автомобільний завод).

Сердючка на ''банані'', сапи і плаваючі хмарочоси: кияни відреагували мемами на удари РФ по Південному мосту в Києві

Кияни вже почали придивлятись до водоплавних автомобілів. Джерело: Соцмережі

Що передувало

Росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву. У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 1 жовтня, атакувала дроном школу в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого тут почалась пожежа, є руйнування. Цей навчальний заклад вже був пошкоджений у 2025 році внаслідок прильоту балістики.

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