Країна-терористка РФ вранці понеділка, 16 листопада, завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, виникла пожежа.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Київській ОВА, внаслідок ворожої атаки загорілись складські приміщення підприємства. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація пожежі. Також пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Що передувало

Російські війська 16 листопада атакували Запоріжжя та область. Під ударами загарбників опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 16 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 158 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 131 ціль.