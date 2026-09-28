Росія атакувала Київ: пошкоджено лікарню, АЗС і будинок, сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Фото
Російські війська протягом 28 вересня знову били по Києву. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах, в одному з них спалахнула пожежа на АЗС.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації та у ДСНС Києва.. Горіли також офісні будівлі; є влучання у житловий будинок, медичний заклад, будівлю Національної академії наук України й інші цивільні об'єкти. Станом на 20:50, відомо про 24 постраждалих (серед них троє дітей) та щонайменше одну жертву російських атак по столиці.
Що відомо про наслідки удару РФ по Києву
Про пожежу на Оболоні у КМВА повідомили близько 6 години ранку.
"За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. Екстрені служби слідують на місце події", – зазначалося у повідомленні.
Там спалахнула пожежа.
О 07:48 Кличко повідомив, що у Дарницькому районі виникло загоряння на відкритій території внаслідок падіння уламків БпЛА.
За даними міського голови Києва Віталія Кличка, пошкоджено колонки на автозаправній станції.
Опівдні в Оболонському районі сталося падіння БпЛА на територію нежитлової забудови
У Шевченківському районі, як розповів мер, сталося влучання БпЛА в офісну будівлю. Там спалахнула пожежа
А близько 13:30 він повідомив про падіння у Шевченківському районі БпЛА на нежитлову будівлю та пожежу у середмісті.
Приблизно тоді ж ворожий дрон вдарив по території нежитлової забудови у Дарницькому районі.
У Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено нежитлову будівлю: там сталася пожежа й частково зруйновано покрівлю.
"Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих", – зазначили у ДСНС столиці.
Кличко уточнив, що двом постраждалим – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця – госпіталізували.
А у Голосіївському районі зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Щонайменше одна людина отримала поранення.
Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі сталося влучання БпЛА в кафе біля АЗС.
А у ДНСН Києва розповіли про влучання по адмінбудівлі у цьому районі: там надзвичайники врятували двох людей.
О 15:25 мер повідомив, що у Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху.
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, станом на 15:30 у столиці внаслідок ворожих атак від початку доби постраждали 19 людей. Серед них – 3 дітей віком 15 та 17 років.
"Госпіталізовано 6 постраждалих, серед них – 2 дітей. Ще 13 людям медичну допомогу надано амбулаторно або на місці. Серед госпіталізованих 1 пацієнт перебуває у тяжкому стані, 5 – у стані середньої тяжкості. На жаль, 1 людина загинула на місці", – йдеться в повідомленні.
О 15:40 в медіа повідомили, що черговий удар Росія завдала по будівлі, де розміщена лікарня "Добробут" у Голосіївському районі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили: там поранення отримали три особи.
Також на місці удару горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку, а згодом ліквідували пожежу.
Разом із цим надзвичайники о 17:15 повідомили, що локалізували пожежу в будівлі корпусу НАН України у Шевченківському районі.
О 20:50 Віталій Кличко заявив, що внаслідок атак ворога на столицю 28 вересня постраждали вже 24 людини. Серед них – троє дітей. Шестеро поранених, зокрема двоє неповнолітніх, перебували у стаціонарах міських лікарень. Одна жінка загинула.
Реакція президента Зеленського
У ранковому дописі президент України Володимир Зеленський згадав масовані удари по Києву та Харкову.
"Всю ніч і ранок Росія атакує наші регіони. У Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Є пошкодження у Києві від атак дронами – житлові будинки, звʼязок, заправки. Розбили звичайне кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок", – перерахував він.
Глава держави також згадав, що в Одеській області окупанти вдарили по судну під прапором Палау, у Житомирській області пошкодили звичайний завод морозива, на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині били по житлових будинках, а на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі – по важливй інфраструктурі.
"Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким", – написав Зеленський
Він подякував усім, хто не мовчить про російський терор, а також партнерам, що готують нові пакети допомоги.
"Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти. Дякую всім, хто з Україною!" – наголосив президент.
Згодом президент написав, що екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук.
"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу", – додав Зеленський.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше внаслідок російської атаки на Київ сталася пожежа в багатоповерхівці, під ударом також був завод "Дарниця".
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