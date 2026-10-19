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Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на Київ: що показало опитування

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на Київ: що показало опитування
Ворогу не вдалося зламати дух українців масованими атаками на Київ. Джерело: Pexels

Переважна більшість мешканців Києва готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. І це попри постійний тиск та обстріли з боку країни-терористки РФ.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київськими міжнародним інститутом соціології (КМІС). Захід відбувався упродовж 8-16 жовтня 2026 року.

Що відомо

"Ми ставили наше моніторингове запитання, скільки українці ще готові терпіти війну. Наразі 62% українців готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про 1 рік. Про коротший період (декілька місяців-пів року) говорять 21% (і решта 13% не визначилися). Порівняно з серединою вересня показники не змінилися", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в КМІС, серед респондентів, опитаних 8-9 жовтня, 60% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Показник серед тих, кого ми опитали 10-16 жовтня – 63%. Формально він у межах похибки, але ми також не видно, щоб на цей момент кампанія тиску призвела до деморалізації.

У пресслужбі Інституту наголосили, що в Києві, попри окремий тиск з боку ворога на мешканців, переважна більшість все одно готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Порівняно з серединою вересня стійкість містян не змінилася.

Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на Київ: що показало опитування

Ворогу не вдалося зламати дух українців масованими атаками на Київ. Джерело: КМІС

Як повідомляв OBOZ.UA, більшість українців очікує, що цієї зими погіршиться ситуація в економіці та енергетиці. Водночас щодо фронту думки громадян розділилися.

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