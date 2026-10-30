Пристосований до життя на згарищах: у Чорнобильській зоні помітили унікальний гриб. Фото

У Чорнобильській зоні помітили гриб, який пристосований до життя на згарищах – це піронема. Її спори здатні переживати несприятливі умови.

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Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. На тлі чорного вугілля її яскрава барва особливо помітна.

Що відомо

"Після лісової пожежі здається, що життя відступило: дерева обвуглені, рослинність знищена, а земля вкрита попелом. Та навіть у такому середовищі природа має своїх першопрохідців. Один із них – піронема, гриб, пристосований до життя на згарищах", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили фахівці Заповідника, спори цього гриба здатні переживати несприятливі умови, а тепло та зміни хімічного складу субстрату після горіння створюють сприятливі умови для проростання.

Піронема не схожа на звичні нам гриби з ніжкою та шапинкою. Її плодові тіла крихітні, чашоподібні, рожеві, помаранчеві або червонувато-оранжеві. Вони можуть зростатися між собою, утворюючи на обгорілому грунті суцільні плями або кіркоподібні скупчення. На тлі чорного вугілля така яскрава барва особливо помітна.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорнобильській зоні відчуження виявили рідкісний гриб, який ще називають грибом-бараном або грибною капустою. Він внесений до Червоної книги України.