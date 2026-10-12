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Прохолодно та без опадів удень: прогноз погоди по Київщині на 13 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
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icon 192
Прохолодно та без опадів удень: прогноз погоди по Київщині на 13 жовтня
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями

У Київській області у вівторок, 13 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 13 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі 5-10°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів.

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Прогноз погоди в Києві на 13 жовтня. Джерело: Синоптики

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