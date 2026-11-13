Пориви вітру та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 14 листопада

У Київській області в суботу, 14 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +6°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 14 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі та вдень 1-6°С тепла; у Києві вночі 2-4°С тепла, вдень 4-6°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

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