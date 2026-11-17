У Києві у вівторок, 17 листопада, через перекриття руху транспорту по Північному та Південному мостах сильно піднялись ціни на послуги таксі. Зокрема, вартість окремих поїздок з лівого на правий берег міста може сягати понад 1300 гривень.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. У місті спостерігаються сильні затори.

Що відомо

Через перекриття Північного та Південного мостів після чергового удару балістикою, у місті стався колапс на дорогах. Через триваючу повітряну тривогу рух червоної гілкою з лівого на правий берег не здійснюється..

Ці фактори одразу вплинули на вартість послуг служб таксі. Так, щоб доїхати з Дарницького району на правий берег, зокрема до Центрального залізничного вокзалу, пасажирам необхідно заплатити від 600 до 1100 гривень, в залежності від виду машини. Поїздка на окремих авто може сягати понад 1300 гривень.

Що передувало

Увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA, Північний та Південний мости Києва тимчасово закриті для транспорту після чергової терористичної атаки РФ у ніч на 17 листопада. Наразі на шляхопроводах працюють фахівці, щоб визначити ступінь пошкоджень цих споруд.