Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

У Києві відбулись змагання "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та ветеранів. Вони проводились в межах спільного проєкту ГО "Милосердя та Здоров’я" та школи Free Sky.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. Діти демонстрували свою майстерність, пілотуючи дронами в складних умовах.

Що відомо

Так, у столиці відбулись змагання "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та ветеранів. Свої навички в пілотуванні БПлА показували юні українці віком від 6 до 17 років.

За словами викладача та одного з засновників школи Free Sky, яка є організатором заходу, Сергія Ткачука, унікальність змагань полягає у тому, що їх учасникам надається обладнання, якого в них не має.

"Вони можуть приїхати (в школу. – Ред.), потренуватись, попрацювати із нами, політати та прийняти участь в змаганнях", – наголосив Ткачук.

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Він наголосив, що заняття із пілотування дронами є необхідним для технологічного розвитку дітей у напрямку цивільної сфери, де на їх використання є дуже великий попит. Відповідні навички відкривають для них шлях в будь-яку професію, де є використання БПлА.

За його словами, діти отримують STEM-освіту, яка відкриває їм доступ до сучасних технологій, розвиває інженерне мислення, креативність та практичні навички, а також є курс 3D-друку.

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"Це така невеличка спільнота, де діти розвиваються, навчаються. У нас є діти, які у нас (Free Sky. – Ред.) навчалися та вже вступили в коледжі по тій професії, пов’язаній з дронами та інженерією", – додав Сергій.

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Варто зазначити, що діти демонстрували свою майстерність, пілотуючи дронами в складних умовах – невеличкому просторі, де було потрібно міняти кути висоти, пролітати через встановлені рамки та навіть тунель.

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Підтримка та розвиток

Як розповіла директорка ГО "Милосердя та Здоров’я" Катерина Богадельнікова, їх громадська організація займається фізично-психічною реабілітацією діючих військових, ветеранів та членами їх родин.

Цей заклад є медичним і має відповідну ліценцію, а послуги – абсолютно безкоштовні. Це й стосується надання допомоги не тільки в столиці, а й в інших регіонах України – для цього створені спеціалізовані мобільні групи, які виїжджають на прифронтові території.

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В рамках цієї діяльності у ГО є три основні напрямки, зокрема, не менш важливий – підтримка дітей загиблих Героїв та військовослужбовців, які зникли безвісти чи знаходяться в полоні.

"Для нас це принципова історія, тому що ці діти втратили одного з батьків і вони потребують цієї довгострокової підтримки та опори. В рамках цього в нас є проєкт – "Літо без війни". Ми відправили більше ніж 6 тисяч дітей в літній табір. Цього літа оздоровились 1513 дітей. Цей проєкт існує вже чотири роки і ми будемо продовжувати його й надалі", – наголосила Богадельнікова.

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Вона додала, що наразі ГО запустила освітній проєкт, який планується розвивати по всій території України – STEM-освіта для дітей загиблих Героїв та військовослужбовців, які зникли безвісти чи знаходяться в полоні, віком від 6 до 17 років.

"Для нас дуже важливо аби вони отримували не просто якусь фізичну допомогу – вона має бути системною, довгостроковою і має бути з розумінням для цих дітей свого майбутнього. Привітати на свята та зробити подарунки – це класно та потрібно. А ми хочемо підтримати їх на цьому шляху до цього становлення", – підкреслила Катерина.

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За її словами – 3D-друк, пілотування дронів – це те, що діти можуть зробити своїми руками та використати. Такі школи із STEM-освіти створюють спільноти та гуртки, де юні українці можуть знаходитись серед своїх та в колі однодумців.

"Це менторська підтримка та історія, бо ці діти все ж ростуть без одного з батьків. Це наставництво та підтримка є дуже важливим елементом та аспектом", – резюмувала Богадельнікова.

Як повідомляв OBOZ.UA, 64% українських підлітків не вважають навчання у школі важливим для їхнього майбутнього і карʼєри. Крім того, 73% школярів повідомили, що протягом двох тижнів пропустили принаймні один урок або навчальний день.