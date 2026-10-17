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Підтримка та розвиток: у Києві відбулись "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read3 хв
icon 363
Підтримка та розвиток: у Києві відбулись "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео
У Києві відбулись "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів

У Києві відбулись змагання "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та ветеранів. Вони проводились в межах спільного проєкту ГО "Милосердя та Здоров’я" та школи Free Sky.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. Діти демонстрували свою майстерність, пілотуючи дронами в складних умовах.

Що відомо

Так, у столиці відбулись змагання "Ігри мікродронів" за участі дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та ветеранів. Свої навички в пілотуванні БПлА показували юні українці віком від 6 до 17 років.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

У Києві відбулись "Ігри мікродронів"

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За словами викладача та одного з засновників школи Free Sky, яка є організатором заходу, Сергія Ткачука, унікальність змагань полягає у тому, що їх учасникам надається обладнання, якого в них не має.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

У Києві відбулись "Ігри мікродронів"

"Вони можуть приїхати (в школу. – Ред.), потренуватись, попрацювати із нами, політати та прийняти участь в змаганнях", – наголосив Ткачук.

Він наголосив, що заняття із пілотування дронами є необхідним для технологічного розвитку дітей у напрямку цивільної сфери, де на їх використання є дуже великий попит. Відповідні навички відкривають для них шлях в будь-яку професію, де є використання БПлА.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

У Києві відбулись "Ігри мікродронів"

За його словами, діти отримують STEM-освіту, яка відкриває їм доступ до сучасних технологій, розвиває інженерне мислення, креативність та практичні навички, а також є курс 3D-друку.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

У змаганнях брали участь дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та ветеранів

"Це така невеличка спільнота, де діти розвиваються, навчаються. У нас є діти, які у нас (Free Sky. – Ред.) навчалися та вже вступили в коледжі по тій професії, пов’язаній з дронами та інженерією", – додав Сергій.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

Нагородження переможців змагань "Ігри мікродронів". Джерело: ГО "Милосердя та Здоров’я"

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

Нагородження переможців змагань "Ігри мікродронів". Джерело: ГО "Милосердя та Здоров’я"

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

Нагородження переможців змагань "Ігри мікродронів". Джерело: ГО "Милосердя та Здоров’я"

Варто зазначити, що діти демонстрували свою майстерність, пілотуючи дронами в складних умовах – невеличкому просторі, де було потрібно міняти кути висоти, пролітати через встановлені рамки та навіть тунель.

Підтримка та розвиток

Як розповіла директорка ГО "Милосердя та Здоров’я" Катерина Богадельнікова, їх громадська організація займається фізично-психічною реабілітацією діючих військових, ветеранів та членами їх родин.

Цей заклад є медичним і має відповідну ліценцію, а послуги – абсолютно безкоштовні. Це й стосується надання допомоги не тільки в столиці, а й в інших регіонах України – для цього створені спеціалізовані мобільні групи, які виїжджають на прифронтові території.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

Директорка ГО "Милосердя та Здоров’я" Катерина Богадельнікова

В рамках цієї діяльності у ГО є три основні напрямки, зокрема, не менш важливий – підтримка дітей загиблих Героїв та військовослужбовців, які зникли безвісти чи знаходяться в полоні.

"Для нас це принципова історія, тому що ці діти втратили одного з батьків і вони потребують цієї довгострокової підтримки та опори. В рамках цього в нас є проєкт – "Літо без війни". Ми відправили більше ніж 6 тисяч дітей в літній табір. Цього літа оздоровились 1513 дітей. Цей проєкт існує вже чотири роки і ми будемо продовжувати його й надалі", – наголосила Богадельнікова.

Вона додала, що наразі ГО запустила освітній проєкт, який планується розвивати по всій території України – STEM-освіта для дітей загиблих Героїв та військовослужбовців, які зникли безвісти чи знаходяться в полоні, віком від 6 до 17 років.

Підтримка та розвиток: у Києві відбулись ''Ігри мікродронів'' за участі дітей загиблих Героїв та ветеранів. Фото і відео

У змаганнях брали участь дітей загиблих Героїв, військовослужбовців та ветеранів

"Для нас дуже важливо аби вони отримували не просто якусь фізичну допомогу – вона має бути системною, довгостроковою і має бути з розумінням для цих дітей свого майбутнього. Привітати на свята та зробити подарунки – це класно та потрібно. А ми хочемо підтримати їх на цьому шляху до цього становлення", – підкреслила Катерина.

За її словами – 3D-друк, пілотування дронів – це те, що діти можуть зробити своїми руками та використати. Такі школи із STEM-освіти створюють спільноти та гуртки, де юні українці можуть знаходитись серед своїх та в колі однодумців.

"Це менторська підтримка та історія, бо ці діти все ж ростуть без одного з батьків. Це наставництво та підтримка є дуже важливим елементом та аспектом", – резюмувала Богадельнікова.

Як повідомляв OBOZ.UA, 64% українських підлітків не вважають навчання у школі важливим для їхнього майбутнього і карʼєри. Крім того, 73% школярів повідомили, що протягом двох тижнів пропустили принаймні один урок або навчальний день.

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