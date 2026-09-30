У Київській області в четвер, 1 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, очікуються перші заморозки. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +19°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 1 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6°С тепла, вдень 14-19°С тепла; у Києві вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 1-3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С. Такі погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

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