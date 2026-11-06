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Обшуки у працівників "Київтеплоенерго": було вилучено документи щодо проєктів за Планом енергостійкості

Олег ТимченкоОлег Тимченко
Time to read1 хв
291
Обшуки у працівників "Київтеплоенерго": було вилучено документи щодо проєктів за Планом енергостійкості
У кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго" провели обшуки. Джерело: КП "Київтеплоенерго"

У кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго" провели обшуки та вилучили документи. Йдеться про бумаги, які необхідні для реалізації важливих енергетичних проєктів столиці.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Такі дії обставин можуть свідчити про політичний тиск.

Що відомо

"У КП "Київтеплоенерго" провели слідчі дії, під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів, необхідних для початку робіт за низкою проєктів у межах Плану стійкості міста Києва. Також сьогодні, 6 листопада, в межах цього провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників підприємства", – поінформували в пресслужбі.

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Зазначається, що йдеться про документацію, необхідну для реалізації важливих енергетичних проєктів. Зокрема, створення об’єктів резервного живлення та розподіленої когенерації для споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У комунальному підприємстві наголосили, що проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх виконання. Акти виконаних робіт не підписували та коштів за ними не сплачували.

"У "Київтеплоенерго" вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск. Це відбувається на тлі постійних російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців, які працюють над реалізацією енергетичних проєктів. Особливо критичною ситуація є під час підготовки до запуску опалення для мільйонів киян", – підкреслили в пресслужбі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні шахраї активно розсилають фейкові рахунки за електроенергію від імені Міністерства енергетики, намагаючись виманити у громадян банківські та персональні дані. У відомстві наголошують, що воно не надсилає платіжок, тому всі такі повідомлення є фішинговою схемою та становлять кіберзагрозу.

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