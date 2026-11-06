Обшуки у працівників "Київтеплоенерго": було вилучено документи щодо проєктів за Планом енергостійкості

У кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго" провели обшуки та вилучили документи. Йдеться про бумаги, які необхідні для реалізації важливих енергетичних проєктів столиці.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Такі дії обставин можуть свідчити про політичний тиск.

Що відомо

"У КП "Київтеплоенерго" провели слідчі дії, під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів, необхідних для початку робіт за низкою проєктів у межах Плану стійкості міста Києва. Також сьогодні, 6 листопада, в межах цього провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників підприємства", – поінформували в пресслужбі.

Зазначається, що йдеться про документацію, необхідну для реалізації важливих енергетичних проєктів. Зокрема, створення об’єктів резервного живлення та розподіленої когенерації для споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У комунальному підприємстві наголосили, що проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх виконання. Акти виконаних робіт не підписували та коштів за ними не сплачували.

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"У "Київтеплоенерго" вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск. Це відбувається на тлі постійних російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців, які працюють над реалізацією енергетичних проєктів. Особливо критичною ситуація є під час підготовки до запуску опалення для мільйонів киян", – підкреслили в пресслужбі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні шахраї активно розсилають фейкові рахунки за електроенергію від імені Міністерства енергетики, намагаючись виманити у громадян банківські та персональні дані. У відомстві наголошують, що воно не надсилає платіжок, тому всі такі повідомлення є фішинговою схемою та становлять кіберзагрозу.

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