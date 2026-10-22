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Обірвалось життя захисника України: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Трет'як. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
3,3 т.
Обірвалось життя захисника України: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Трет'як. Фото
Владислав Трет'як. Вічна пам'ять і слава Герою

На Харківщині 21 жовтня 2026 року під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Владислав Трет'як. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Владислав Трет'як (1989 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був водієм-електриком відділення управління самохідного артилерійського дивізіону однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 21 жовтня 2026 року під час виконання службово-бойового завдання поблизу населеного пункту Старовірівка Куп'янського району Харківської області.

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Обірвалось життя захисника України: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Трет'як. Фото

Владислав Трет'як. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/26563

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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