У Київській області в суботу, 21 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +7°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 21 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі та вдень 2-7°С тепла; у Києві вночі та вдень 5-7°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

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