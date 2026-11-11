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Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
438
Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото
Куренівський парк та місцевість Почайна. Колаж з сучасних фото

Старі фотографії дають нам можливість побачити знайомі місця Києва, якими вони були у різні роки. Зокрема, який вигляд мали Куренівський парк та місцевість Почайна на початку 20-го століття.

Стару світлу опублікували у спільноті "Клуб корінного киянина" в соцмережі Facebook. У ніша дні ця місцевість виглядає зовсім інакше.

Що відомо

"1900-ті. Старовинна Кирилівська церква. Цікаво, вулиці Кирилівська та Олени Теліги ще ґрунтові, забудовані приватними будиночками, мосту звісно ще немає... Довгі будівлі праворуч схожі на трамвайне депо", – йдеться в повідомленні.

Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото

1900-ті. Вид на Кирилівську церкву. Вдалечині ще не має Почайни та парку. Джерело: Клуб корінного киянина

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Варто наголосити, що окрім церкви та депо на опублікованій світлині можна побачити який вигляд мали нинішній Куренівський парк (створений в 1960-х роках під час перепланування території Куренівки після Куренівської трагедії).

Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото

Куренівський парк. Джерело: go2.kiev.ua

А також місцевість поблизу сучасної станції метро "Почайна", яка у наші дні перетворилась на промислову зону (Почайна – частина Подолу, розташована поблизу Північного моста і станції метро "Почайна").

Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото

Почайна між Богатирською вулицею та проспектом Степана Бандери. Джерело: Artemco

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

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