Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото

Старі фотографії дають нам можливість побачити знайомі місця Києва, якими вони були у різні роки. Зокрема, який вигляд мали Куренівський парк та місцевість Почайна на початку 20-го століття.

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Стару світлу опублікували у спільноті "Клуб корінного киянина" в соцмережі Facebook. У ніша дні ця місцевість виглядає зовсім інакше.

Що відомо

"1900-ті. Старовинна Кирилівська церква. Цікаво, вулиці Кирилівська та Олени Теліги ще ґрунтові, забудовані приватними будиночками, мосту звісно ще немає... Довгі будівлі праворуч схожі на трамвайне депо", – йдеться в повідомленні.

Варто наголосити, що окрім церкви та депо на опублікованій світлині можна побачити який вигляд мали нинішній Куренівський парк (створений в 1960-х роках під час перепланування території Куренівки після Куренівської трагедії).

А також місцевість поблизу сучасної станції метро "Почайна", яка у наші дні перетворилась на промислову зону (Почайна – частина Подолу, розташована поблизу Північного моста і станції метро "Почайна").

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Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

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