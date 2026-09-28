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Назавжди 44: на фронті загинув військовий з Київщини Юрій Мороз. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 915
Назавжди 44: на фронті загинув військовий з Київщини Юрій Мороз. Фото
Юрій Мороз. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Юрій Мороз. Серце мужнього захисника України зупинилось 19 вересня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Болюча втрата

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, загинув солдат, навідник гранатометного відділення батальйону оперативного призначення Національної гвардії України 44-річний Юрій Мороз", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 31 березня 1982 року у Борисполі. Після закінчення школи вступив до ліцею, а згодом продовжив навчання у транспортному технікумі й почав працювати на заводі залізобетонних виробів. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України впродовж тривалого працював на Державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на посаді слюсаря.

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Юрій Мороз. Вічна пам'ять і слава Герою.

Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6151

Попри статус "обмежено придатний" у зв’язку зі станом здоров’я, Юрій приєднався до лав Національної гвардії України. Після проходження навчання та бойового злагодження вирушив на Чернігівщину, а згодом у Сумську область.

На жаль, 19 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині солдат Юрій Мороз внаслідок удару ворожого FPV-дрону отримав поранення несумісні з життям.

"У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок ДТП загинув військовий з села Червона Слобода Київської області Руслан Стовпяк. Життя воїна обірвалось 22 вересня 2026 року.

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