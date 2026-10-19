Назавжди 32: на фронті загинув військовий з Київщини Станіслав Полєсов. Фото

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Згурівської селищної територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Що відомо

"Ще одне життя обірвалося на полі бою, ще одна родина втратила найдорожчу людину, а Україна – свого Захисника. 12 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Корчаківка Сумського району Сумської області загинув наш земляк, житель села Мала Супоївка – Станіслав Володимирович Полєсов, 27 січня 1994 року народження", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в громаді, з молодого віку Герой присвятив себе захисту України. Ще у 2014 році він став до лав її оборонців. У 2026 році Станіслав знову повернувся до військової служби, аби продовжити боротьбу за свободу та майбутнє рідної країни.

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Вірний військовій присязі та своєму обов’язку, він мужньо виконував бойові завдання, усвідомлюючи, заради чого триває ця боротьба.

"Молодий, сповнений сил і ще стількох нездійснених мрій… Станіславу назавжди залишиться 32. Війна вкрала в нього майбутнє, у рідних – найдорожчу людину, а в України – ще одного Захисника. Надто висока ціна свободи, надто болюча втрата, яку неможливо прийняти й неможливо забути. Висловлюємо щирі співчуття матері, братам, усім рідним і близьким Станіслава", – додали в пресслужбі.

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