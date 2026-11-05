Найстаріші фото Києва: столиця у 1852 році на знімках Роджера Фентона. Фото

Перші фотографії Києва були зроблені відомим британським фотографом-ентузіастом Роджером Фентоном. Завдяки ним ми можемо, який вигляд мала столиця України в 1852 році.

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Знімки опублікували у Telegram-каналі спільноти "Київ, жива історія". Життя завмерло на цих світлинах.

Що відомо

"Перед вами найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році британським фотографом-ентузіастом – Роджером Фентоном, який відвідав місто 174 роки тому. Він використав новітній метод – калотипію, тобто застосовував паперові негативи (фото відновлені та колоризовані)", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити та впізнати, зокрема, Поділ, правий берег столиці України (вид з боку Труханового острова).

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Роджер Фентон (28 березня 1819 – 8 серпня 1869) – британський фотограф-новатор, один із перших фотографів, що працювали у місцях проведення бойових дій. Автор перших фотографій Києва.

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

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Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.