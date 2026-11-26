Раніше у центрі Києва можна було з комфортом проїхатись на трамваї. Завдяки фотографії 1946 року ми можемо не тільки побачити, яким тобі був громадський електротранспорт, але й роздивитись старовинні кам’яниці.

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Світлину опублікували у спільноті "Спрага: у Києві цікаво" в соцмережі Facebook. На жаль, більшість будівель не збереглися до наших днів.

Що відомо

"Колись від Золотих воріт до Оперного театру можна було проїхатися трамваєм. Київ, 1946 рік. Вулиця Володимирська", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в спільноті, громадський електротранспорт курсувати вулицею Володимирською ще у 1895 році. На фото – двовагонний трамвай, старовинні кам’яниці, невеличкий кіоск, Золотоворітський сквер та поодинокі автомобілі.

"Війна закінчилася лише рік тому, місто ще відбудовується, але на його вулиці поступово повертається звичне повсякденне життя. Багато історичних будинків з цієї світлини вже не побачиш сьогодні, як і трамваї, які залишилися лише на старих фотографіях та у спогадах киян", – констатували в спільноті.

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Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.